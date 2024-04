Gal Costa: criação de fundação cultural foi impedida por viúva

Duas primas de Gal Costa acionaram a Justiça de São Paulo e pediram para que um testamento feito pela cantora em 1997 volte a ter validade jurídica.

De acordo com Verônica Silva e Priscila Silva, a cantora foi coagida por Wilma Petrillo, viúva de Gal, a revogar o documento em 2019. As informações são do portal G1.

O objetivo do testamento seria a criação de uma instituição social chamada Fundação Gal Costa de Incentivo à Música e Cultura, cuja sugestão ficaria sob responsabilidade das primas. Wilma, inclusive, chegou a assinar o documento à época.