Felipe Amorim anuncia pausa na carreira por problema de saúde

Em comunicado no Instagram, a equipe do cantor Felipe Amorim anunciou na noite de terça-feira, 25, que ele precisará fazer uma pausa na carreira por problemas de saúde. De acordo com a nota, o cantor foi “acometido por fortes dores nos dentes, febre alta e um inchaço no rosto”, causados por uma “inflamação e infecção no sisos”.

O texto informa que, por recomendação médica, o cearense deverá passar por uma cirurgia e, devido ao procedimento, deverá se afastar dos palcos “por tempo indeterminado”.

“Sua volta será informada após a realização da cirurgia, quando os médicos poderão precisar o tempo de recuperação”, informam.