Vocalista da banda Foo Fighters solta indireta para Taylor Swift

Dave Grohl,vocalista e guitarrista da banda de rock Foo Fighters, lançou indireta à cantora Taylor Swift, durante uma apresentação no London Stadium, em Londres, na Inglaterra. No último sábado, 22, ele provocou ao comparar os shows do grupo com os da artista pop.

Em discurso na apresentação, o músico sugeriu que a cantora usa playback em suas performances ao vivo. No mesmo horário, Swift realizava um show a 15 quilômetros de distância, no Estádio de Wembley, também na capital britânica.