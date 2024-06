Deep Purple anuncia show no Brasil antes do Rock in Rio; veja onde

Com ingressos que custam de R$350 a R$850, banda inglesa Deep Purple anuncia mais um show no Brasil em 2024 com vendas que começam nesta segunda-feira, 17

A banda inglesa Deep Purple anunciou nesta sexta-feira, 14, que fará novo show no Brasil, além do já programado para acontecer no Rock in Rio 2024. A nova apresentação será em São Paulo, dois dias antes do festival fluminense, no Espaço Unimed.

Com Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride, Deep Purple celebra 50 anos de aniversário do marcante álbum “Machine Head”, que lançou a canção “Smoke on The Water”.