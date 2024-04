Shows de banda da PM são cancelados após música de Felipe Amorim no MT

O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso (PM-MT) teve suas apresentações suspensas por superiores. O grupo musical pertencente à PM do estado estava se apresentando na cidade de Nova Mutum em uma escola quando viralizou cantando a música do cearense Felipe Amorim , chamada "Toca o trompete".

O episódio aconteceu na última quinta-feira, 14, e teve uma repercussão perante os oficiais da corporação que optaram por suspender os shows do grupo. Em nota, a corporação e o comandante Alexandre Corrêa se pronunciaram sobre o episódio.

"Foi com surpresa e reprovação que tomei conhecimento a fundo da letra dessa música que, após pedido de um aluno, foi tocada pelo grupo musical da PM, cujo conteúdo certamente não reflete nossos valores e os princípios que defendemos na Escola Tiradentes", apontou o comunicado.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Mendes (@coronelmendes_oficial)

Banda da PM tem shows suspensos: resultados após repercussão negativa

A nota compartilhada nas redes sociais acrescenta a decisão de suspender as apresentações da primeira ordem e análise do repertório musical para aprovação dos superiores.

“De imediato, suspendi as apresentações nas Escolas até essa reformulação profunda do repertório, além do necessário alinhamento ético em reunião com todos os militares do Corpo Musical”, concluiu.

Conforme o comandante, a música foi cantada pela banda após pedido de um aluno. No vídeo, é possível ver os estudantes reunidos cantando e dançando, enquanto a banda faz a apresentação.

Banda da PM tem shows suspensos: cearense é o autor da música polêmica

O autor do sucesso reproduzido pelos militares e cantado por alunos é natural de Fortaleza. Felipe Amorim é um dos principais artistas não só do Nordeste, mas também de todo o Brasil.

Atualmente, sua música principal é exatamente aquela que gerou a polêmica. "Toca o trompete" conta com mais de 153 milhões de reproduções no Spotify e permanece nas paradas de sucessos desde o seu lançamento.