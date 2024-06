Priscila Senna fala pela primeira vez após acidente: "Por mim, não cantaria mais no São João"; veja vídeo

“Eu não quero vir aqui pra falar quem tem culpa e quem não tem, é uma vida, gente, e eu tô muito mal em relação a isso. Está sendo bem difícil pra mim hoje cantar aqui pra vocês, mas eu também entendo o lado da minha banda que tem muitas famílias. Tem uns meninos que trabalham comigo que tem filho e tudo”, disse, com a voz embargada, durante coletiva de imprensa antes da apresentação no São João da Bahia, em Salvador.

“Eu, por mim, não cantaria mais no São João, porque eu tô bem mal, mas em respeito principalmente a minha banda, eu tô fazendo todo esforço pra cantar porque não tá sendo fácil, foi uma vida que se foi”, lamentou.

No show, Priscila Senna começou a cantar com mais de uma hora de atraso e ainda estava visivelmente abalada.



De acordo com a Polícia, a vítima morreu no local. Ele não tinha habilitação. Já o motorista do ônibus era habilitado, não estava embriagado e foi levado à delegacia para prestar depoimento. Ambos os veículos estavam regulares.