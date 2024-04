São João de Caruaru: confira datas e a programação completa

Com o tema “A Evolução do Barro”, a programação oficial do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi anunciada nessa terça-feira, 19. A festa deste ano se estenderá por 72 dias, com início em 19 de abril e encerramento em 29 de junho.

O São João terá, pela primeira vez, uma atração internacional e diversas outras novidades. A banda italiana Double You estará no Pátio de Eventos no dia 12 de junho ao lado de Roupa Nova, Calcinha Preta e Amado Batista.

O público do São João de Caruaru ainda irá contar com dois novos polos: o do Pífano, com homenagem a Sebastião Biano; e o do Bacamarte, totalizando 27 polos de programação gratuita.