Nordeste representa 50% da redução da extrema pobreza no País, que cai 40% no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: Extrema pobreza entre crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua Crédito: Samuel Setubal

Os números de redução da pobreza desde a pandemia são positivos no Brasil e muito se deve ao Nordeste. No período, a quantidade de pessoas em situação de pobreza caiu de 32,9 milhões em 2021, para 27,5 milhões em 2023. O movimento do período pós-pandemia representa uma redução de 16,5% no número de cidadãos em situação de pobreza no Nordeste. Neste contexto, o Ceará teve mais de 518 mil cearenses deixando esse patamar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entre 2021 e 2023, o número de pessoas pobres no Ceará caiu de 5 milhões para 4,5 milhões, queda de 10,3%.