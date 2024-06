Cinema de Fortaleza tem sessão de Divertida Mente 2 para autistas

Um dos filmes de animação mais aguardados do ano, “Divertida Mente 2” estreia nesta quinta-feira, 20. Sequência do sucesso da Disney de 2015 , a nova produção cinematográfica acompanha Riley, agora adolescente, que irá descobrir novas emoções durante seu amadurecimento.

Marcado para o próximo sábado, 29 de junho, às 11 horas, a sessão especial de “Divertida Mente 2” terá som reduzido e baixa iluminação, com capacidade de público menor para que a plateia fique livre para se movimentar à vontade.

As salas de cinema da Kinoplex podem ser encontradas em Fortaleza no North Shopping, estabelecimento localizado na avenida Bezerra de Menezes, no bairro Presidente Kennedy. Valores dos ingressos podem ser verificados no site da rede.