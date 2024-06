Sandy anuncia nova pausa na carreira: ‘Me sinto mais segura’

A cantora Sandy Leah fará uma nova pausa na carreira. O anúncio foi feito no domingo, 16, durante o show beneficente em São Paulo que arrecadou doações para os atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

“Amo vocês, vou morrer de saudade. Dessa vez me sinto mais segura para dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei e vocês continuam comigo”, comentou a cantora no evento. Com uma trajetória de mais de 30 anos na música, esta será a segunda pausa de Sandy em sua carreira.

A nova parada foi comentada ainda em maio, com a divulgação dos últimos shows da turnê de 2024. Na época, Sandy detalhou que a pausa iria durar por “por tempo indeterminado”. Sem informar a previsão do seu retorno, a artista comentou que usará o tempo para planejar novos projetos.