Banda pernambucana Mestre Ambrósio lança música após 23 anos

A banda pernambucana Mestre Ambrósio lança nesta quarta-feira, 14, a música “Pela Janela”. O xote marca o retorno do grupo à indústria musical, já que o último lançamento, “Terceiro Samba”, foi em 2001.

Há duas décadas longe dos palcos, o Mestre Ambrósio voltou a se apresentar em 2022, para celebrar os 30 anos do movimento Manguebeat e da existência do grupo. Esse reencontro com o público antigo e com a nova geração resultou na nova canção e consequentemente, retorno da banda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Compositora de Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anuncia álbum