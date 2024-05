Criador do Rock In Rio exclui Drake: ‘Não merece estar no Brasil’

Diretor do Rock in Rio, Roberto Medina, revelou que o artista de rap Drake está banido de futuras edições do festival brasileiro Crédito: ROBYN BECK / AFP

Em entrevista dada ao jornal O Globo, o empresário dos festivais de música Rock in Rio e The Town, Roberto Medina, abriu o jogo em relação a um artista que não será mais chamado para os eventos: o rapper Drake.

A decisão foi tomada devido à última participação do artista no Rock in Rio, ocorrida em 2019. Roberto afirma que Drake não teve uma boa postura com os fãs, além de não ter permitido que sua apresentação fosse transmitida, o que incomodou o empresário brasileiro.

Entenda: Kanye West tem shows vetados no Brasil em três estados