Victor e Léo tem o terceiro cachê mais caro do São João da Bahia

A dupla Victor e Léo voltou a chamar atenção esta semana, novamente devido à contratação do show dos sertanejos. Os cantores se apresentarão na cidade baiana Candeias e receberão o terceiro maior cachê do período junino da Bahia. As informações são do F5 (Folha de S. Paulo).

De acordo com o veículo, a dupla receberá R$ 750 mil pelo show na cidade, que acontece no dia 23 de junho. Eles estão atrás apenas de dois outros cantores. Um deles é o cearense Wesley Safadão, que ganhará R$ 900 mil por apresentação que fizer no estado.

Já o mineiro Gusttavo Lima receberá o total de R$ 1,1 milhão por um show no município de Luís Eduardo Magalhães. Os dados foram retirados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, que foi desenvolvido pelo Ministério Público do estado.