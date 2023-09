Victor e Leo voltam aos palcos após caso de agressão a grávida

Na época da agressão, Poliana estava grávida do segundo filho do então casal. Quando as imagens foram reveladas, o músico e a mãe dos filhos já haviam se divorciado. Em 2020, o cantor sertanejo era um dos jurados do “ The Voice Kids ”, programa musical da Rede Globo.

No final do ano de 2019, Victor Chaves chegou a ser indiciado na Polícia Civil de Minas Gerais por “vias de fato”, crime no qual a agressão não deixa lesões. O músico ficou 18 dias na prisão em regime aberto.

Cantor Victor Chaves agrediu ex-mulher grávida

Em 2020, a TV Record exibiu o vídeo do momento em que o cantor entra em um elevador onde Poliana Bagatini está na companhia da irmã de Victor, em um prédio em Belo Horizonte, cidade onde o casal morava. As imagens só foram divulgadas após a juíza que acompanhava o caso decretar o fim do segredo de justiça.

As imagens fazem parte de um circuito de câmeras de segurança do prédio. No momento da agressão, o cantor entra a força e puxa Poliana. Em seguida, ela cai, é puxada e leva um pisão do ex-marido. Em depoimento à polícia, Poliana disse que foi "chutada por motivos fúteis” e que quase perdeu a consciência.

Victor, da dupla com Leo, debochou do caso de agressão

Em fevereiro de 2019, antes das gravações da agressão no elevador serem divulgadas, o cantor sertanejo chegou a ironizar o crime contra a ex-esposa nas redes sociais, fazendo um vídeo entrevistando a si mesmo.