Show de Victor e Léo sai da grade oficial do São João da Bahia

Dupla se apresentaria no Parque de Exposições de Salvador

Após ser anunciada no São João da Bahia, que acontece no Parque de Exposições de Salvador, a dupla Victor e Léo sumiu da grade oficial do evento.

A apresentação seria em 21 de junho e foi confirmada na última terça-feira (28), no entanto, a dupla não aparece mais na lista de artistas confirmados para o show, divulgada pela Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur) na quarta (29).

Procurada pelo CORREIO, a entidade estadual informou que trata-se de um erro de comunicação durante a divulgação, pois a dupla nunca esteve confirmada no show. A Superintendência explicou ainda que chegou a ter uma conversa inicial sobre a apresentação dos sertanejos, mas a negociação não foi adiante.