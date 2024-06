Solange Almeida fica fora do São João de Campina grande e desabafa

Fora da programação das festividades em Campina Grande, a ex-vocalista da banda Aviões do Forró lamenta a exclusão do evento

Solange Almeida lamentou por não ter sido incluída no palco principal do São João 2024 de Campina Grande, na Paraíba. Com o título de maior São João do Mundo, a festa junina ocorre durante 33 dias no Parque do Povo.

Durante uma apresentação na cidade no último domingo, 9, a cantora desabafou sobre sua ausência na programação do evento junino. Ela diz que foi "pega de surpresa" com o cancelamento da apresentação no São João.

“Para um artista de forró, ficar fora do São João de Campina Grande é frustrante. Já estava quase tudo certo e aí, no dia em que foi anunciado a programação, eu não vi o meu nome e foi uma surpresa bem triste”, destaca Solange.