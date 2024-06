Dia dos Namorados: Casal se reencontra 19 anos após se separar

Simone recebe a aliança de Flávio Crédito: Leonardo Marinho/Cartório Jereissati

Simone Oliveira se viu abandonada pelo marido, com um filho que sofria bullying no colégio e que aos 14 anos estava com depressão. Parecia sem saída para ela, mas foi um sonho que deu o início a uma virada na vida da caixa de supermercado. Embora, vale frisar, que esse sonho tenha encontrado resistência dentro dela para que o desejo virasse realidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aos 38 anos, o subconsciente de Simone lembrou de um amor que teve aos 17 para os 18 anos e o recado que ecoou na cabeça sem parar é que precisava perdoá-lo por tê-la deixado após seis meses de namoro.

O casal, além do casamento civil, foi contemplado com um religioso Crédito: Leonardo Marinho/Cartório Jereissati Muito nova à época, Flávio Sabino, hoje atual marido e ex-primeiro namorado, resolveu acabar com a relação, pois ele era 16 anos mais velho. Quase nunca mais se viram (mais duas vezes) e uma depressão se achegou de Simone. E se o via não suportava ficar perto e o mandava sair. "Eu não aceitava e não queria aceitar o perdão."

No meio do caminho, a caixa chegou a ter outro relacionamento aos 24 anos, que teve como fruto seu filho Davi. Mas o rancor por ter sido deixada ficou sempre ali batendo ao peito. Para se abrir ao novo amor, ela disse que foi difícil. "Eu não confiava mais em ninguém." Fotos do casamento civil de Simone e Flávio Crédito: Leonardo Marinho/Cartório Jereissati Quando foi abandonada pela segunda vez, agora pelo pai de Davi, após cinco anos juntos e já apegada, não tinha mais tempo para cair na depressão. Tinha uma pessoa e um lar para cuidar. "Eu me vi na mesma situação de novo, mas agora com um filho. À época meu filho tinha três anos. Mais uma vez eu tive que ser forte. Só que dessa vez não foi como da primeira vez. Não tive depressão de novo. Eu tive que ser forte para não transparecer para o meu filho. Tinha de trabalhar e colocar meu foco em cuidar dele." Depois de tudo, Simone não via mais motivo para se casar de novo. Era somente Davi e ela.

Mas a depressão do filho veio aos 14 anos, sem vontade de estudar. Sem ninguém ver, ela perguntou a Deus: "Por que eu estou passando por tudo isso?". Ao adormecer, o sonho veio. "Era uma voz bem forte dizendo que a resposta da cura dele estava em um perdão que eu tinha que liberar e aí mostrava o rosto do Flávio. E fazia muito tempo que não tinha contato com ele e nem o via. Resolvi obedecer essa voz e fui atrás do irmão dele. Era pelo meu filho, pois eu via nessa situação a necessidade de curar meu filho e a minha cura mesmo."