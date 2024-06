5 comédias românticas imperdíveis para o Dia dos Namorados

Veja uma lista com os melhores filmes do gênero para assistir com o seu amor

As comédias românticas são produções que se destacam quando o assunto é entreter diferentes públicos, principalmente no “Dia dos Namorados”. Isso porque o gênero, além de inspirar os casais apaixonados, tem um tom leve, divertido e, claro, finais felizes que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar.

Estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, “Uma Ideal de Você” narra a história de Solène, uma mãe solteira de 40 anos que, desde que teve uma filha e se separou, nunca mais se sentiu confortável para viver um novo romance. No entanto, tudo muda quando, a pedido do ex-marido Dan (Reid Scott), ela acompanha a filha no Coachella. No festival, Solène conhece o astro do pop Hayes Campbell, de 24 anos, por quem se apaixona e tem um caso. A partir daí, grandes emoções são vivenciadas pela protagonista.

4. Uma Comédia Nada Romântica (2006)

“Uma Comédia Nada Romântica” narra a história de uma jovem azarada no amor que tenta encontrar o par perfeito (Imagem: Reprodução digital | New Regency Pictures, Regency Enterprises e Fox Filme do Brasil)

Brincando com os clichês das comédias românticas, como o próprio nome do filme exprime, o longa narra a trajetória de Julia Jones (Alyson Hannigan), uma jovem desajeitada e azarada no amor, que sonha em encontrar o seu par perfeito. Decidida a mudar a sua sorte, ela se inscreve para participar de um programa de namoro televisivo.

No reality, Julia conhece Grant Fonckyerdoder (Adam Campbell), um britânico charmoso que parece ser o homem dos seus sonhos. Contudo, à medida que o relacionamento avança, a jovem enfrenta situações absurdas e hilárias, desde encontros desastrosos até confrontos com ex-namorados, dignos do exagero do gênero.

Onde assistir: Star+.

5. Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

“Como se Fosse a Primeira Vez” conta a história de um veterinário marinho que se apaixona por uma mulher com perda de memória (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures, Flower Films,, Happy Madison, Anonymous Content e Columbia Pictures do Brasil)

Estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, “Como se Fosse a Primeira Vez” conta a história de Henry Roth, um veterinário marinho que se apaixona por Lucy Whitmore, uma mulher com perda de memória de curto prazo. Determinado a conquistá-la, Henry cria encontros diários inesquecíveis, fazendo com que Lucy se apaixone por ele a cada novo dia, enfrentando desafios e situações cômicas com criatividade e amor.

Onde assistir: Prime Video, Max, YouTube e Google Play Filmes e TV.