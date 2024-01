Bullying e cyberbullying são crimes hediondos no Brasil; entenda

Bullying e Cyberbullying são classificados como crimes hediondos. Crédito: Repodução/Banco de imagens Freepik

A promulgação da Lei 14.811/2024, publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, 15, promove alterações no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, ela intensifica penalidades para infrações relacionadas a práticas de bullying e cyberbullying. Mas o que se caracteriza como bullying? O que é cyberbullying? Quais as diferenças? O que realmente muda com a lei? Confira a seguir: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O que é bullying?

A nova lei define o bullying como ato de “intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente".

Isso por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Leia mais Rayane Fernandes e a superação do bullying por meio do cordel Sobre o assunto Rayane Fernandes e a superação do bullying por meio do cordel Ao praticar bullying, é possível que o agressor esteja replicando comportamentos observados no ambiente familiar. Ou pode estar direcionando de maneira negativa frustrações e medos comuns da infância e adolescência, descontando em outra pessoa com características diferentes das suas. O que é cyberbullying?

Ainda na lei, o cyberbullying é definido “se a conduta (do bullying) é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line, por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real”. Da mesma forma que o bullying ocorrido presencialmente, o cyberbullying pode acarretar sérios traumas para as vítimas. Geralmente, um estado inicial de isolamento e tristeza pode progredir para problemas mais graves, como depressão e transtorno de ansiedade. Bullying e cyberbullying: qual a diferença?

De acordo com a mestranda em saúde da criança e do adolescente, Rita de Cássia Uhle, a prática do bullying e do cyberbullying se diferenciam em relação à presença física do agressor, da vítima e do espectador.

Play

“O bullying é uma ação de violência repetida que ocorre em ambiente escolar, praticada por um agressor ou um grupo deles, com intenção de causar mal a uma ou mais vítimas. O cyberbullying é uma forma virtual do bullying que se caracteriza por usar a internet, em mídias sociais, para a agressão”, escreveu em sua dissertação para a Universidade Federal do Paraná. Leia mais Assédio virtual e liberdade de expressão em debate na Suprema Corte dos EUA Sobre o assunto Assédio virtual e liberdade de expressão em debate na Suprema Corte dos EUA O cyberbullying representa então a versão virtual do bullying, mantendo as mesmas características. Contudo, nessa modalidade, a violência ocorre através de diversos ambientes virtuais, como redes sociais, aplicativos de mensagem e até mesmo plataformas de jogos online.