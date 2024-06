Veja como manter viva a paixão em um relacionamento amoroso

“A paixão tem data marcada para acabar, dura no máximo 2 anos. Depois, há uma transformação, a paixão vira amor, companheirismo; é quando os casais descuidam e deixam de lado a relação para cuidar de outras coisas”, alerta a sexóloga e psicóloga Rose Villela.

Assim como tudo na vida, a paixão também acaba, e para resgatar a magia do início do relacionamento, é preciso que exista disposição do casal. No começo, tudo é delicioso; uma simples troca de olhares ou um toque na mão é suficiente para esquentar a relação, mas a convivência tende a apagar a chama.

Invista nos costumes de início de namoro

Com o passar dos anos, outras prioridades vão surgindo, é nesse momento que o casal deve parar e avaliar se está dando a devida atenção ao seu parceiro. “Geralmente, as pessoas, depois que se casam, se preocupam com a casa, em ganhar mais dinheiro, cuidar dos filhos e esquecem da relação”, analisa a sexóloga.

Mas nem tudo está perdido. Se você quer realmente que o clima de romance e desejo permaneça, invista nos costumes do início do namoro. “Coisas que faziam na época do namoro e que hoje não fazem mais, como beijo na boca prolongado, fazer um carinho, dizer coisas eróticas, pôr em prática algumas fantasias sexuais”, indica Rose Villela.