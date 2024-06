Sepultura e Angra fazem show na Praça Verde em julho; saiba mais

Sepultura traz turnê de despedida para Fortaleza; show na Praça Verde do Dragão do Mar contará com apresentações das bandas Angra e Visceral Suffering Crédito: Edu Defferrari/Divulgação

As bandas de heavy metal Sepultura e Angra vêm a Fortaleza para show no dia 6 de julho. Marcado para acontecer na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultural, o evento na Capital será o único no País a reunir as duas bandas em uma só data. Na ocasião, o Sepultura traz a Fortaleza turnê “Celebrating Life Through Death”, com os últimos shows da banda. Anunciado em dezembro de 2023, o grupo irá encerrar sua trajetória de 40 anos de carreira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Reconhecido como principal referência do metal no Brasil, o Sepultura atualmente é formado por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (voz), Greyson Nekrutman (bateria) e Paulo Xisto (baixo).