Angra e Sepultura se apresentam na 1ª edição do Metal Weekend

Metal Weekend, evento cearense de metal, estreia neste fim de semana no Complexo do Armazém, em Fortaleza

Algo bastante inusitado irá acontecer em Fortaleza neste final de semana. Produzido pela DMusic, o festival Metal Weekend estreia na capital cearense trazendo as bandas Angra e Sepultura como atrações principais.

Ambos os dias do festival acontecem no Complexo do Armazém, a partir das 20 horas, e os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital, ou nos pontos de venda Planet CDs e Jazigo Loja & Distro.

Em ambas as formas de compra, o interessado pode adquirir o ingresso combo, para os dois dias, e o individual, para somente um dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após cinco anos, o Sepultura vem à Fortaleza para apresentar a turnê do álbum “Quadra” (2020), um álbum que sofreu bastante em termos de divulgação por causa da pandemia da covid-19.

Formada por Derrick Green (vocal), Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr (baixista), e Eloy Casagrande (bateria), a banda vem de uma turnê internacional recheada de grandes sucessos de sua carreira.

LEIA TAMBÉM Expocrato 2023: festival no Cariri inicia neste domingo, 9

Já o Angra chega para celebrar os 30 anos de sua carreira junto aos fãs fortalezenses. Em 2023 a banda comemora 30 anos do lançamento de “Angels Cry” (1993), primeiro álbum do grupo, por isso, algumas músicas desse clássico deverão estar presentes no setlist.

A banda é formada por Fábio Lione (vocal), Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria).

Além das apresentações do Angra e Sepultura, o festival também agrega ao line-up as bandas Corja, grande nome do metal nordestino, Conte!, apresentando nova formação, Steel Fox, banda em atividade desde a década de 1990, e Chemical Killers, trazendo um tributo ao Iron Maiden.

CONFIRA Alceu Valença coloca sua casa em Olinda para alugar no Airbnb

Metal Weekend Fortaleza

Com Sepultura e Angra



Quando : sexta-feira, 7, e sábado, 8, às 20 horas



: sexta-feira, 7, e sábado, 8, às 20 horas Onde : Complexo do Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)



: Complexo do Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro) Ingressos : Bilheteria Digital, e lojas físicas da Planet CDs e Jazigo



: Bilheteria Digital, e lojas físicas da Planet CDs e Jazigo Mais informações: DMusic (@dmusicshows)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui