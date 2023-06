Lampião: há 125 anos nascia o homem que marcou a história do cangaço

Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, é até hoje uma das figuras de maior impacto no Nordeste; ele nasceu no dia 4 de junho de 1898

Em 4 de junho de 1898 nascia em Pernambuco, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, uma das figuras mais impactantes e controversas de todo o sertão nordestino. O “Rei do Cangaço” tem influência direta em uma era que foi definida social e esteticamente nos sertões.

Em entrevista ao O POVO em 1936, Lampião afirmou que não era cangaceiro por maldade dele, mas sim pela maldade dos outros.

“Não sei quando hei de deixar horrores desta vida onde o maior encanto, a maior beleza seria extinguir a maldade daqueles que roubaram a vida de minha mãe e de meu pai e de minha irmãs”, disse.



Sua brutalidade e boas ações o fizeram ser visto como herói e um justiceiro. Mesmo após 125 anos do seu nascimento, Lampião ainda levanta muitas questões, mas afinal, quem era Lampião?

Lampião: origem e entrada no cangaço

Apesar de constar 7 de julho em seu registro civil, 4 de junho é a data mais confiável para o nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião.

Natural de Serra Talhada, município a 375.77 km de distância de Recife, ele veio de uma família com certa posição social, mas que tinha conflitos com o vizinho, José Saturnino, rival de Virgulino.

Ambas famílias acusavam a outra de invasões de propriedades e roubo de bens como animais, até que em 1916 as disputas se tornaram violentas. Mesmo tendo se mudado, a família de Virgulino continuou sendo alvo de Saturnino e vice-versa.

A partir disso, Virgulino e seus irmãos passaram a andar armados com chapéu de aba virada na frente, lenços no pescoço e cartucheiras, o que se tornaria uma marca do cangaço.

Seu pai, José Ferreira, foi morto em entre 1920/1921 pela polícia de Alagoas. Virgulino jurou vingança e muito atribuem este fato a entrada de Virgulino ao cangaço.

De Virgulino a Lampião

Enquanto seus dois irmãos, Antônio e Levino, estavam envolvidos com violência e vingança, Virgulino era o líder do bando. Apelidado de Lampião por sua habilidade de disparar tiros de forma consecutiva, clareando a noite, ele promovia ataques e saqueamentos a vilas.

Lampião tornou-se chefe do bando formado por seus irmãos e remanescentes do grupo de um aliado e quase que de forma imediata. Buscando vingança por disputas de terras, e realizando ataques contra moradores e coronéis, Lampião alcançou o posto de cangaceiro mais importante de todo o sertão.

Lampião: o criminoso brasileiro mais conhecido

Ao longo de 16 anos até sua morte, em 28 de julho de 1938, aos 40 anos, impressionou por seus feitos, chamando atenção pela brutalidade e causando verdadeiras carnificinas no Nordeste. Ele então começou a chamar a atenção.

Seus ataques e fama foram tantas que deputados nordestinos redigiram propostas na Assembleia Nacional Constituinte de 1934 que o combate ao cangaço deveria ser obrigação do governo federal e estivesse previsto na nova Constituição.

No dia de sua morte, os jornais do Brasil e do mundo trouxeram a notícia de que o Lampião e seu bando tinham sido emboscados e mortos. O jornal “The New York Times” noticiou citando o cangaceiro "Lampião conhecido como um dos assassinos mais impiedosos do mundo ocidental”.