Camerata de Cordas da UFC apresenta 'Concerto Ghibli' no MIS

Camerata de Cordas da UFC realiza apresentação do Concerto Studio Ghibli no Museu da Imagem e do Som Crédito: MIS/Divulgação

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) se apresenta neste sábado, 8, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Na ocasião, o grupo realiza o “Concerto Studio Ghibli”, com apresentação das trilhas sonoras de criações da produtora japonesa de cinema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O concerto especial do grupo cearense é um dos mais aclamados pelo público, já que o Studio Ghibli conta com um catálogo de animações famosas em todo o mundo, como “Meu Amigo Totoro” (1988), “A Viagem de Chihiro” (2001), “O Castelo Animado” (2004) e “O Menino e a Garça” (2023).