Jup do Bairro lança novo EP com participação de Mateus Fazeno Rock

Com data de lançamento marcada para sexta-feira, 7, novo EP de Jup do Bairro traz parceria com o cearense Mateus Fazeno Rock

A cantora Jup do Bairro lançará seu segundo EP, intitulado “In.corpo.ração”, nesta sexta-feira, 7. O novo trabalho de estúdio da artista conta com cinco faixas inéditas, uma delas com a participação do cearense Mateus Fazeno Rock e do rapper Novíssimo Edgar.

Em 2020, Jup do Bairro lançou seu primeiro EP, intitulado “Corpo Sem Juízo”, que contou com músicas como “Transgressão” e “All You Need is Love”, parceria com Linn da Quebrada e Rico Dalasam.

Este ano, ela vem com seu segundo trabalho no mesmo formato, que estará disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 7.