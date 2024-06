Espetáculo cearense arrecada recursos para artistas do RS

Artistas cearenses de diferentes linguagens artísticas realizarão neste sábado, 8, um espetáculo solidário no Teatro Dragão do Mar, às 19 horas. Os recursos arrecadados serão doados para os artistas que foram vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Intitulado “Rua dos Cataventos”, o espetáculo cênico-musical foi idealizado pela atriz e produtora Maria Vitória, que convidou artistas de diferentes áreas. Eles participam do evento de forma voluntária.

