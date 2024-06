Centro Cultural do Cariri divulga nova programação gratuita

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo informa programação gratuita completa para este fim de semana, entre os dias 31 de maio e 2 de junho

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo recentemente divulgou programação cultural gratuita para este fim de semana, de 31 de maio a 2 de junho.

Entre a programação, a abertura da exposição “Nascente da Trama e do Som”, destacando 40 obras de luthieria e artes têxteis da região do Cariri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com curadoria de Bitu Cassundé, Eliana Amorim e Maria Macêdo, a mostra “Nascente da Trama e do Som”, que teve sua abertura nesta sexta-feira, 31, busca dar destaque às produções culturais artesanais da região do Cariri, como instrumentos de resgate à memória da territorialidade e ancestralidade na região.