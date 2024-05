Leucemia linfocítica crônica: o que é a doença de Susana Vieira

Segundo a principal página americana que lida com doenças, o National Cancer Institute, LLC é um distúrbio de linfócitos morfologicamente maduros, mas imunologicamente menos maduros. Manifesta-se pelo acúmulo progressivo dessas células no sangue, na medula óssea e nos tecidos linfáticos.

A leucemia é um termo genérico para câncer do sangue e dos tecidos formadores de sangue do corpo. A leucemia linfocítica crônica é o tipo mais comum da doença. A maioria dos casos ocorre em pessoas com 55 anos ou mais.

Conhecer os fatores de risco de uma doença pode ser um passo importante para detectá-la precocemente. É importante ressaltar que nem todas as pessoas com fatores de risco desenvolverão a doença.

A quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida é utilizada para o tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica. A maior parte dos pacientes não apresenta, nos resultados de seus exames, parâmetros compatíveis com os critérios utilizados para o diagnóstico e não necessita de tratamento.

Leucemia linfocítica crônica: ocorrências



A LLC ocorre com mais frequência em homens, com idade entre 65 e 74 anos. Nos Estados Unidos, estimou-se que, entre os anos de 2014 e 2018, a taxa de incidência de LLC foi de 4,9 casos a cada 100.000 indivíduos por ano. No Brasil, não há estimativas específicas para a LLC.

Contudo, considerando todos os tipos de leucemia, foram esperados 5.920 novos casos em homens e 4.890 em mulheres para cada ano entre 2020 e 2022.

Leucemia linfocítica crônica: benefícios dos exercícios



De acordo com um estudo liderado por pesquisadores do Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas, em Houston (EUA), uma intervenção de atividade física baseada em exercícios aeróbicos melhorou não apenas os momentos de lazer e a fadiga, mas também teve um impacto favorável no perfil de células T em pacientes idosos com leucemia linfocítica crônica.