Matheus Fernandes mistura forró, axé e funk no DVD 'MF em Sampa'

Matheus Fernandes mistura forró com axé e funk em novo DVD "MF em Sampa", produção marca a terceira edição de projeto que viaja pelas capitais do Brasil

Na última quinta-feira, 16, o cantor cearense Matheus Fernandes embalou a noite paulistana no ritmo do forró com a gravação de “MF em Sampa”, sua nova produção audiovisual. A Vila JK foi o palco onde o artista performou 13 faixas, sendo cinco em parceria com Léo Santana, Mc Daniel, Kevin O Chris, Rogerinho e Matheus e Kauan.

“Eu acredito muito em todas as parcerias que trouxe para esse DVD, não estou brincando”, salientou o cearense em entrevista coletiva para a imprensa. O dono do hit “Tchuco Nela”, Rogerinho, celebrou a participação no DVD no amigo. “Estou muito feliz de participar desse projeto. O Matheus Fernandes é um cara que admiro muito, tenho um carinho enorme”, comentou o também cearense nascido em Sobral.