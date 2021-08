Com "Quer Voar", cearense Matuê estreia em parada global da Billboard

Após um ano do álbum que quebrou o recorde de maior estreia na história do streaming brasileiro, Matuê retorna com o single "Quer Voar". A faixa foi lançada em meio a polêmicas, devido uma estratégia de marketing envolvendo doação de sangue, mas que não foi bem recebida pelo público. Mesmo assim, a música foi destaque no Spotify Global e estreou na parada da Billboard, um dos maiores rankings da música mundial.

Aos 27 anos, Matuê é destaque do trap brasileiro, com mais de 4.8 milhões de ouvintes mensais, além de milhões de visualizações em seus clipes no YouTube, como "Anos Luz" (147 milhões), "Kenny G" (182 milhões), "M4" (104 milhões) e "A Morte do Autotune" (93 milhões). Na Billboard, o artista alcançou a 75º posição da lista "Billboard Global Excl. U.S", que reúne dados em todos os territórios fora dos Estados Unidos.

O clipe envolve sangue, uma espécie de vampiro e testes científicos. Aliás, antes de lançar a nova faixa, o cantor havia anunciado que estava vendendo um colar com seu próprio sangue "em troca da alma dos fãs". Tudo não passava de uma estratégia de marketing, mas o público teve uma reação negativa, resultando em ataques ao cantor.

A ideia era coletar dados para incentivar a doação de sangue por meio da falsa venda do colar. "Ninguém ia perder alma nenhuma, só ia receber um e-mail da hora promovendo a doação nesse momento de Covid onde as doações estão em baixa", afirmou o artista.

O cantor recebeu diversas críticas e chegou a desabafar nas redes sociais sobre o assunto. “Essa perseguição toda me debilitou muito, vai fazer um mês que vou e volto de médico e hospital, meu corpo dói muito, quando eu acordo de amanhã é uma tarefa quase impossível me levantar, desenvolvi vários quadros que nenhum médico consegue explicar. Minha saúde tá péssima", disse.

Apesar das críticas, a campanha teve bons resultados: em poucos dias foram arrecadados milhares de cadastros de fãs interessados em “vender” suas almas em troca dos Colares de Sangue.

Confira o clipe de "Quer Voar":

