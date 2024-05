Faustão

Reconhecido como um dos principais apresentadores do Brasil, Fausto Silva, o Faustão, iniciou na comunicação na década de 1960, quando ainda atuava na rádio. Em 1984, estreou na televisão como programa de auditório "Perdidos na Noite", da extinta TV Gazeta. Apresentador, comediante e radialista, Faustão passou pela TV Record e TV Bandeirantes. No ano de 1989, estreou na TV Globo com o "Domingão do Faustão". Considerado o maior programa de auditório da televisão nacional, o programa ficou no ar até o ano de 2021, após Faustão deixar a emissora carioca e lançar um novo projeto na TV Bandeirantes. Em julho de 2023, o apresentador deixou a emissora e revelou a aposentadoria. Em agosto do mesmo ano, Faustão realizou um transplante de coração. Já em fevereiro de 2024, o comunicador realizou uma nova cirurgia e passou por um transplante de rim.