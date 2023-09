Filho de Faustão renova contrato e terá programa próprio na Band

“É um sonho. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido na minha vida. Sou muito grato em relação a isso", revelou. Com 19 anos de idade, João Guilherme já teve a oportunidade de dividir a apresentação do programa “Faustão na Band” com seu pai.

Na emissora, o filho do apresentador terá um programa próprio que será voltado para o público jovem. Ainda sem nome divulgado, o programa apresentado por João Guilherme Silva irá estrear na Band no mês de outubro.

Seguindo os passos do Faustão, João Guilherme comenta sobre as comparações: “Acho muito bacana poder dar sequência a essa carreira maravilhosa dele, claro que do meu jeito e sem cobrança nenhuma, porque a gente sempre vai admirar ele, eu vou ser um eterno fã.”.

João Guilherme Silva: quem é o filho do Faustão?

João Guilherme Silva é um dos três filhos de Fausto Silva. Nascido em 2004, o jovem está de volta ao Brasil após concluir o ensino médio fora do País. João já foi conhecido por "Faustinho" ao protagonizar uma pegadinha histórica ainda na época da TV Globo. Em 2014, Faustão falava sobre o viral "desafio do balde de gelo" relacionado a esclerose lateral amiotrófica, quando João Guilherme surpreendeu o pai e lhe jogou um balde cheio de pipoca.

Em 2020, João passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50kg no processo. Ainda, o apresentador mirim chegou a passar o ano novo no Caribe, acompanhado da influenciadora Esther Marques, de 20 anos, herdeira do dono de uma gigante farmacêutica. Segundo informações do jornal Extra, o romance começou há poucos meses.

