Mateus Fazeno Rock é anunciado entre atrações do Afropunk 2024

Jorge Aragão aproveita o festival para celebrar 75 anos de carreira já no primeiro dia. Leo Santana, Planet Hemp, Duquesa, Melly e da banda Ilê Aiyê, que convida Virginia Rodrigues , Irmãs de Pau e Evylin completam a agenda do dia 9.

Mateus Fazeno Rock se apresenta no segundo dia, 10 de novembro. Ebony, Silvanno Salles, Timbalada, Fat Family cantando Tim Maia, e Larissa Luz também se apresentam. As performances acontecem em dois palcos , Agô e Gira, posicionados lado a lado.

Além de atrações musicais, o evento promove degustação de gastronomia baiana e o glamouroso Black Carpet Os ingressos já estão à venda no Sympla, com preços variando R$75 a R$360, com opção de ingresso social com desconto, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Afropunk Brasil

Quando: 9 e 10 de novembro de 2024



9 e 10 de novembro de 2024 Onde: Parque de Exposições de Salvador (av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador - BA)

Parque de Exposições de Salvador (av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador - BA) Quanto: entre R$72 e R$576. À venda no Sympla



entre R$72 e R$576. À venda no Sympla Classificação: 14 anos



14 anos Instagram: @oafropunkbrasil

