Ne-Yo anuncia show em São Paulo; saiba data e valor dos ingressos

Com apresentação no Rock In Rio 2024, cantor Ne-Yo fará novo show em São Paulo no mês de setembro

Conhecido por seus inúmeros sucessos do R&B e pop desde o início dos anos 2000, o músico emplacou diversos hits que marcaram gerações, como “So Sick”, “Closer”, “Because of You” e “Miss Independent”.

O cantor norte-americano Ne-Yo fará um novo show no Brasil em setembro. Uma das principais atrações do Rock In Rio 2024, o artista traz ao País a turnê "Champagne & Roses Tour".

Ganhador do Grammy por três vezes, Ne-Yo se apresenta no dia 19 de setembro , uma quinta-feira, no Espaço Unimed, casa de shows localizada na capital paulista.

Ne-Yo integra programação do Rock In Rio 2024

O show de Ne-Yo em São Paulo acontece poucos dias antes da sua participação no Rock In Rio 2024. Confirmado na programação do dia 22 de setembro, o artista faz show no Palco Mundo, junto com Shawn Mendes e Akon.

A nova apresentação do músico estadunidense faz parte do projeto de shows extras, conhecidos como sideshows, do Rock In Rio, que levam os artistas confirmados na programação do festival para novas apresentações em outras cidades do País.

Além de Ne-Yo, a cantora Mariah Carey também irá fazer um novo show no Brasil. A apresentação da artista está marcada para o dia 20 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Ne-Yo em São Paulo