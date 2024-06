K-Pop: Grupo Dreamcatcher anuncia show único no Brasil

Marcado para ocorrer no dia 15 de setembro, um domingo, o show das artistas será realizado no Terra SP, casa de shows localizada na capital paulista.

A venda dos ingressos para o show do Dreamcatcher no Brasil tem início neste sábado, 8, às 12 horas, no site Shotgun. Com ingressos de meia-entrada a partir de R$ 170, os fãs podem optar pelos setores camarote, pista e pista Premium.

Há também o pacote Vip, que permite entrada antecipada ao evento, acesso ao setor Premium do show, foto em grupo com a banda e Hi-touch após a apresentação.

Dreamcatcher no Brasil