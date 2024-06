Você sabia que Tim Maia escreveu uma música para o Padre Cícero?

Os versos relatam o nascimento de Padre Cícero na cidade de Crato, sua chegada a Juazeiro do Norte e sua trajetória Crédito: Fernando Sampaio/AE; Acervo Lúcia Dummar, em 31/01/1931

Você sabia que a história de Padre Cícero e a fé de seus devotos foram inspiração para uma das criações do cantor Tim Maia? A música em questão se chama "Padre Cícero" e narra a história do líder religioso cearense em uma narrativa épica que salda a fé dos devotos. A faixa é a quarta do primeiro disco do artista, intitulado Tim Maia - 1970 e considerado pela Rolling Stone Brasil como um dos 100 álbuns mais renomados do País. A música conta em seus versos a trajetória emblemática e polêmica do cearense e divide espaço no álbum com outros grandes sucessos como Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Escrita por Tim Maia e o produtor musical Cassiano dos Santos, a música atualmente conta com mais de 2 milhões e 200 mil reproduções no Spotify.

Os versos relatam o nascimento de Padre Cícero na cidade de Crato, sua chegada a Juazeiro do Norte, sua trajetória, a controversa em torno de sua figura, bem como as causas de sua morte. Confira a letra da música: Veja a letra de Padre Cícero, música de Tim Maia para o cearense No sertão do Crato,

Nasce um homem pobre

Porém muito jovem,

porém muito jovem

Todo mundo vai saber,

Quem ele é Este homem estuda,

Mesmo sem ajuda

Se formou primeiro

E no Juazeiro

Todo mundo respeitou,

O padre Cicero, Padre Cicero,

Padre Cicero, padre Cicero

Daí então tudo mudou,

De reverendo a lutador

Desperta ódio e amor,

passaram anos pra saber

Se era bom ou mal,

Mas ninguém

Até hoje afirmou Era um triste dia,

Pois alguém jazia

Cego, surdo e pobre,

Cego, surdo e pobre

Desse jeito faleceu, o padre Cicero

Padre Cicero, padre Cicero Padre Cícero e a fé de seus devotos foram inspiração para Tim Maia Padre Cícero é conhecido por seu trabalho social e religioso, e sua atuação chegou a influenciar aspectos políticos e culturais do Nordeste, fato que causou uma série de controvérsias e polêmicas em sua vida. A música de Tim Maia retrata essa história e homenageia os devotos do “Padim Ciço”. A faixa quatro do primeiro álbum do cantor narra a história do líder religioso cearense e salda a fé dos devotos em uma narrativa épica e envolvente, com aspectos narrativos que remontam aos tradicionais cordéis. A música foi incluída na trilha sonora da novela Irmãos Coragem, e reescrita como João Coragem (1970). A escolha foi feita por um dos produtores das trilhas sonoras das novelas da Globo, Nelson Motta, que procurava uma música inédita no estúdio onde Tim Maia gravava o seu primeiro disco: “Quando ouvi o ‘Padre Cícero’, feita em parceria com Cassiano, com sua fusão de ritmos, fiquei eletrizado, a música era sensacional, seria perfeita para o tema do ‘João Coragem’ de Tarcísio Meira“, conta Motta em seu livro Vale Tudo: O som e a fúria de Tim Maia, de 2014, escrito por ele em homenagem a Tim Maia.

Tim Maia e a sua admiração com o Nordeste Nascido no Rio de Janeiro em 1942, Tim Maia construiu uma carreira artística sólida na Música Popular Brasileira (MPB). Suas músicas apresentam influências do soul, R&B, bossa nova e samba funk, além de gêneros nordestinos, como baião, xote e maracatu. Essa influência da cultura nordestina, além de estar presente na música Padre Cícero, é concretizado em sua máxima no disco Forró do Brasil (2003), o vigésimo nono álbum do cantor, que foi uma homenagem do artista ao Nordeste e o primeiro editado após sua morte. O álbum foi um projeto elaborado na década de 1990, após uma turnê pelo Nordeste brasileiro. Ele foi resgatado pelo produtor Cláudio Mazza e produzido com autorização de Carmelo Maia, filho do cantor. Em entrevista ao Estadão em 2012, Cláudio, que trabalhou com Tim Maia antes da sua partida, relembra a conexão do cantor com a música nordestina.