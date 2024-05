Veja programação gratuita de música do fim de semana em Fortaleza

Na mesma data, a música segue para o Centro Cultural Belchior, às 18h30min, com apresentação de “Depois das Seis” com a cantora Lidia Maria. Já na Estação das Artes, o último dia de maio é encerrado com o show de Ana da Rabeca e as Mulheres da Tradição, a partir das 21h10min.

Iniciando nesta sexta-feira, 31, o projeto Giro Cultural da Prefeitura de Fortaleza leva ao Mercado dos Pinhões muita música com os cantores Rodrigo Santos e Marcelo Baima. Localizada na praça Visconde de Pelotas, no Centro, o evento tem início às 19 horas.

O primeiro fim de semana de junho está com programação diversificada por toda a Cidade . Com eventos gratuitos para toda a família, a música é a principal atração para quem deseja aproveitar o fim de tarde com muita diversão.

No sábado, 1º de junho, a festa ficará por conta do grupo Cirandalegria, que leva humor e animação para as crianças no Parque Rachel de Queiroz , a partir das 18 horas. Instalado no bairro Presidente Kennedy, o momento também terá show de Johnny Lima.

No domingo, 2, a nova edição do Projeto Pôr do Sol irá homenagear Luiz Gonzaga. Com início às 17 horas, a dupla Cyro Lima e Luma Mesquita irá apresentar os clássicos do Rei do Baião.

Também gratuito, mas com entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível, a Estação das Artes recebe a festa “Voyage”, com os DJs Estácio Facó e Maarji, às 18 horas. Na sequência, o equipamento é palco do show “A Vida Tem Dessas Coisas”, do músico Ritchie.

Confira | 8º Encontro de Corais de Fortaleza terá apresentações gratuitas

Confira programação musical gratuita em Fortaleza no fim de semana:

Sexta-feira, 21

Projeto Giro Cultural - Sons do Mercado



Com: Rodrigo Santos e Marcelo Baima



Quando: às 19 horas



Onde: Mercado dos Pinhões (praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)

Show “Depois das Seis”



Com: Lidia Maria



Quando: às 18h30min



Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Show musical



Com: Ana da Rabeca e as Mulheres da Tradição



Quando: 21h10min



Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Sábado, 1º

Música e diversão



Com: Grupo Cirandalegria e Johnny Lima



Quando: a partir das 18 horas



Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)

Novo Baile Soul



Com: DJ Bugzinha e Agê



Quando: 18 horas



Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Na Calçada



Com: Zu e o Forró É O Novo



Quando: às 18h30min



Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Domingo, 2

Projeto Pôr do Sol



Com: Cyro Lima e Luma Mesquita



Quando: às 17 horas



Onde: avenida Beira-Mar (ao lado do espigão do Náutico)

Festa “Voyage”



Com: DJs Estácio Facó e Maarji



Quando: a partir das 18 horas



Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Entrada: 2k de alimento não perecível