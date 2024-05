8º Encontro de Corais de Fortaleza terá apresentações gratuitas

Toda a programação é gratuita e será realizada em dois endereços, no Estaca Fortaleza Brasil (Bairro de Fátima) e no Templo de Fortaleza Brasil (Lurdes), local que sedia o evento todos os anos. O tema desta edição será “Música, Dança e Tradições".

O evento, que faz parte da Semana da Música de Fortaleza, conta com apresentações de 40 corais da Cidade, entre eles Hemocanto, Canto da Apá , Coletivo Elos, Vozes de Outono, Ágape Vocal Group, Coral Ágape, Vozes da Justiça/TRE, entre outros.

De acordo com Paulo Alves, curador da Semana da Música de Fortaleza, os principais objetivos do festival são fomentar e reativar o movimento do canto coral em Fortaleza, promovendo o encontro entre os músicos.

“Serão 42 [músicos] e a participação do prof. Marcos Grutzmacher, de Rondônia, que virá especialmente para promover uma oficina da voz”, adianta.