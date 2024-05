Proposta de expansão do Mercado dos Pinhões é apresentada para moradores e comerciantes

MERCADO dos Pinhões Crédito: Samuel Setubal

O projeto que prevê o restauro do Mercado dos Pinhões e a expansão da área onde ele está localizado foi apresentado para moradores e comerciantes do entorno. Reunião, liderada pelo titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, ocorreu na noite desta quarta-feira, 24. Intervenção inicial, divulgada na última semana, tinha como proposta trazer a estrutura do Mercado da Aerolândia para unificar com a do equipamento, interligando ambos e fazendo eles voltarem à sua configuração histórica, que existiu até 1938. Ação também promoveria a revitalização dos espaços. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, moradores da Aerolândia mostraram indignação com a proposta e chegaram a realizar manifestações contra a ação. Na noite da terça-feira, 23, eles participaram de um encontro com o Município e optaram, por meio de votação, que a construção permanecesse e passasse por restauro.

De acordo com o secretário Samuel Dias, a decisão altera o projeto de ampliação do Mercado dos Pinhões. "Originalmente a ideia é que ela (intervenção do espaço) fosse feita através da reunificação dos dois mercados, nós vamos fazer isso de outra forma e essa forma ela vai ser debatida com os especialistas de patrimônio, que ela pode ser desde uma cópia exata do que era o mercado da Aerolândia ou até algo completamente diferente, uma nova estrutura", frisa o secretário. Ele esteve hoje reunido com moradores, permissionários e comerciantes do entorno para apresentar a proposta. Intervenção visa desmontar a estrutura de ferro e anexá-la em um terreno localizado em frente à Praça Visconde de Pelotas, expandindo a área que envolve o equipamento para 9 mil metros quadrados. Onde hoje está o mercado deve funcionar uma praça, acolhendo os bares e restaurantes que já existem no espaço. Projeto conta ainda com estacionamento e estruturas de sombreamento e de acessibilidade.