Ritchie volta a Fortaleza para show gratuito em junho

Dono do hit "Menina Veneno", Ritchie fará show no Complexo Cultural Estação das Artes em junho

A novidade foi compartilhada nas redes sociais do artista esta semana, que divulgou as datas dos shows em outras cidades do Brasil, como Curitiba, Petrópolis, Garanhuns e Salvador.

O cantor Ritchie volta a Fortaleza para show no próximo mês . Apresentando a turnê “A vida tem dessas coisas”, o músico anglo-brasileiro faz show na Estação das Artes no dia 2 de de junho, um domingo.

Ritchie lançou música com Fausto Nilo

No repertório da apresentação na Capital, o dono do hit “Menina Veneno” irá reunir grandes sucessos e novidades musicais, como a canção “Saudade Sem Paisagem (Ela Jamais Virá)”, uma parceria com o cearense Fausto Nilo.

O novo show de Ritchie em Fortaleza ocorre após sete meses da última passagem do artista pela cidade, realizada no dia 9 de dezembro de 2023, no largo do Espigão do Náutico.

Com parceria do Sesc Ceará, o evento gratuito será realizado no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro, com entrada mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.