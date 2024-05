Anne Hathaway celebra 5 anos sem beber álcool: ‘Tudo está melhor’

Anne Hathaway explicou que o que a fez deixar as bebidas alcoólicas foi quando precisou buscar o filho mais velho na escola e estava com ressaca

A atriz Anne Hathaway comemorou estar há cinco anos sem beber álcool. Em entrevista ao The New York Times no sábado, 27, a artista declarou que o relacionamento com o filho a motivou a ficar sóbria desde 2018.

“Há tantas coisas que identifico como marcos. Normalmente não falo sobre isso, mas estou sóbria há mais de cinco anos. E isso parece um marco para mim. Quarenta (anos de idade) parece um presente. Minha impressão pessoal é que tudo está melhor”, declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prestes a estrear o novo filme de comédia romântica da Prime Video, Anne explicou que o que a fez deixar as bebidas alcoólicas foi quando precisou buscar o filho mais velho na escola e estava com ressaca.