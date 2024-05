Pré-venda de reexibição do 3º filme da saga Harry Potter tem início

Inicia nesta terça-feira, 28 de maio, a venda de ingressos para a reexibição do filme “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” nos cinemas. As sessões especiais do longa-metragem acontecem a partir do dia 4 de junho, em diversas salas de cinemas por todo Brasil.

As entradas dos ingressos estão sendo vendidas no ingresso.com, com o objetivo de comemorar os 20 anos de lançamento do terceiro filme da franquia Harry Potter nas telonas.

"Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban": Relembre trama

Em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", o protagonista e seus amigos estão prestes a iniciar o terceiro ano em Hogwarts. No mundo bruxo, o assunto é a fuga do assassino Sirius Black, um aliado de Voldemort, da prisão de Azkaban. Apesar do prisioneiro representar uma ameaça, Harry, Ron e Hermione passam a investigar o passado de Sirius Black.