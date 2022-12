He-Man: 40 anos do herói de brinquedo que conquistou a TV

Braços musculosos, cabelos loiros, uma aparência bárbara e a espada sempre à mão. Assim, dava-se a forma de He-Man, herói dos desenhos animados que lutava contra um esqueleto falante. Originalmente um brinquedo, o super humano foi lançado como um action-figure da Mattel, maior fabricante de brinquedos do mundo, em meados da década de 1980.

Na linha de brinquedos de “Masters of the Universe”, de 1982, franquia que tinha o He-Man como personagem principal, as primeiras histórias em quadrinhos eram disponibilizadas junto com os bonecos articulados e apresentavam a origem do herói bárbaro. Em um reino distante, o jovem Príncipe Adam é guiado por uma ave até o Planeta Eternia, lá ele recebe a Espada do Poder e se transforma no poderoso He-Man, herói destinado a proteger o Castelo de Grayskull.

"Pelos poderes de Grayskull… Eu tenho a força!". Alcançando sucesso nos quadrinhos, He-Man ganha série animada, e é exibida na TV em diversos países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bonecos action-figures de He-Man e os Mestres do Universo, lançados ela Mattel em 1982 (Foto: Reprodução)



Sucesso no Brasil

Chegando na televisão em 1983, o desenho animado “He-Man e os Mestres do Universo” é transmitido na TV brasileira e conquista uma geração marcada pelos programas de auditório. Da TV Colosso ao Xou da Xuxa, He-Man ganhou o gosto público infanto-juvenil no Brasil recebendo até uma canção em homenagem.

Formado na década de 1980 por um grupo de crianças, o Trem da Alegria marcou história na música brasileira ao lançar diversos hits como "Zeppelin", "Na Casca do Ovo", "Tic-Tac do Amor", "Piuí Abacaxi" e "A Orquestra dos Bichos".

No disco de 1986, a turma do Trem da Alegria lança “He-Man”, alcançando a marca de mais de 400 reproduções em um único dia nas rádios e tornando-se uma das cinco canções mais tocadas no Brasil no ano de lançamento.

Além da canção, He-Man ganhou uma edição especial da revista em quadrinhos pela Editora Abril, sendo comercializada sem acompanhar o boneco de action-figure. As tiragens da versão nacional foram lançadas em 1986 e perduraram até o ano de 1988, tornando-se uma das mais longas histórias de desenho animado publicadas pela marca.

Aproveitando o grande sucesso no País, não somente a Abril lançou quadrinhos do herói. As editoras Panini, O Globo e Estrela também lançaram revistas periódicas que contavam a trajetória do Príncipe Adam ao se transformar em He-Man que, junto de seus companheiros, embarcaram na luta contra o Esqueleto e as forças do mal.

Mantendo-se querido pelo público infantil durante as décadas de 1980 e 1990, He-Man também virou álbum de figurinhas, com adesivos que revelavam histórias dos personagens de Grayskull e acompanhava um pôster do herói.

Firme (e forte) até os dias atuais

No novo milênio, o sucesso de He-Man enfrenta batalhas com as grandes companhias: Marvel e DC Studios, confrontando heróis como Homem de Ferro, Batman, Homem-Aranha e vários outros que conquistaram o público de diversas idades.

Para além de altas vendas e popularidade mundial, He-Man mantém-se querido entre os fãs da franquia de Mestres do Universo. Encontrado em Funkos, action-figures repaginados, novos quadrinhos e séries animadas, o bárbaro perpetua sua história às futuras gerações.

He-Man ganha edição especial dos bonecos Funko (Foto: Reprodução)



Voltando às telas, He-Man também conquistou seu espaço no streaming com “Mestres do Universo: Salvando Eternia”, série animada original da Netflix, lançada em julho de 2021.

Podcast Vida&Arte







O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags