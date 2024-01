Mariah Carey termina namoro com dançarino após sete anos

Uma das principais vozes do Natal, Mariah Carey irá passar a data comemorativa solteira . De acordo com Page Six, a cantora de “ All I want for Christmas is You ” terminou o namoro com o dançarino Bryan Tanaka.

“Ele quer formar uma família e isso é o que ela não quer. (...) Bryan quer começar a ter a sua própria vida”, detalhou uma fonte ao Page Six. Com 54 anos de idade, Mariah Carey é mãe dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos, filhos do casamento da cantora com o ator Nick Cannon.



Mariah Carey ‘descongela’ para o Natal em vídeo: 'Está na hora!'

O início do mês de novembro marca o começo da preparação para as festividades natalinas. É claro que a celebração não está completa sem o hit "All I Want For Christmas Is You", interpretado anualmente desde 1994 pela cantora Mariah Carey.

E, de acordo com vídeo publicado nas redes sociais, a celebridade já está pronta para a festividade de dezembro. As imagens mostram Mariah vestida de Mamãe Noel e congelada dentro de um cofre.

Com ajuda de abóboras, uma evidente referência ao fim do Halloween, ela é "descongelada". "It's time!" (“Está na hora”, em tradução livre para o português), canta após sair do gelo.