Festival Zepelim dá dicas da programação de 2024; tente adivinhar

Quem são as atrações do Festival Zepelim 2024? Público cita nomes que podem compor a programação

Com emojis de ciclone, árvore, coração partido e punho fechado , o Zepelim apresentou quatro atrações e deu margem às suposições do público.

Chegando à terceira edição este ano, o festival publicou nas redes sociais informações das bandas e cantores que vão se apresentar no palco montado no Marina Park.

“Marina Sena, Luisa Sonza e Pabllo?”, questionou um seguidor. “Avisa que o 1º é a Jaloo”, afirmou outra. “2 é a Fresno!”, comentou um fã da banda gaúcha.

Sem dar mais detalhes sobre a programação de 2024, a publicação do Zepelim gerou diversos comentários sobre os artistas que devem vir a Fortaleza este ano.

Além dos citados em resposta à publicação no X (Twitter) do festival, nomes como Juliette, Baianasystem, Céu, Jão e Banda Uó também foram mencionados. Entre as possibilidades, a vencedora do BBB 21 lançou no fim do ano passado seu primeiro álbum chamado “Ciclone”.