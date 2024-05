Morre Johnny Wactor, ator de 'General Hospital', aos 37 anos

De acordo com a repercussão da mídia internacional, o ator flagrou três pessoas arrombando seu carro. Após o flagrante, ele foi atingido pelo disparo. A mãe dele, Scarlett Wactor, disse ao site TMZ que ele estava acompanhado por um amigo durante o corrido e que não reagiu ao assalto , mas, ainda assim, atiraram contra ele.

O ator estadunidense Johnny Wactor , de 37 anos, morreu após ser baleado em um assalto no último sábado, 26, em Los Angeles. Ele era conhecido por sua atuação na série "General Hospital", considerada uma das mais duradouras dos Estados Unidos, exibida desde 1963.

Johnny Wactor nasceu em Charleston, Carolina do Sul, no dia 31 de agosto de 1986. Ator e produtor, começou sua carreira artística em 2007, aos 21 anos, e trabalhou em produções como “Siberia’ (2013) e “Homens de Coragem” (2016).

Seu trabalho mais conhecido é como Brandon Corbin, na série “General Hospital”. Ele atuou no seriado por dois anos, entre 2020 e 2022. No Instagram, o programa televisivo lamentou a morte do artista.