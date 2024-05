Morre Charlie Colin, ex-baixista da banda Train, aos 58 anos

O músico Charlie Colin morreu aos 58 anos de idade. A informação foi confirmada por sua irmã ao site Variety, que detalhou que o artista foi encontrado morto após escorregar no banheiro de uma residência na cidade de Bruxelas, na Bélgica.

Ao TMZ, a mãe do baixista disse que Charlie cuidava da casa de amigos quando caiu no chuveiro, e que “ninguém o encontrou até que seus amigos voltassem para casa da viagem, cinco dias atrás”.

Charlie Colin ganhou Grammy em 2001

Charlie foi membro fundador da banda de rock Train. Com a banda, o baixista ganhou o Grammy de Melhor Música de Rock com a canção “Drops of Jupiter (Tell Me)”, em 2001.