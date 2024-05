Em diários, Albert Einstein chama cientista brasileiro de 'macaco'

Em 1925, o físico alemão, Albert Einstein visitou a América do Sul. Durante a passagem pela região, pareceu ter vindo de contragosto à Argentina, ao Uruguai e ao Brasil. As declarações foram registradas pelo “pai da Teoria de Relatividade” em livro .

As declarações racistas estão no livro "Os Diários de Viagem de Albert Einstein: América do Sul". A edição do material ficou sob a responsabilidade de Ze'ev Rosenkranz, que trabalha com cartas e diários de Einstein desde 1988.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o arquivista australiano explicou que “esses escritos apresentam uma imagem mais completa de Einstein, evidenciando seus limites". Ele também aponta Einstein como “um homem do século XIX” que tinha o racismo como “parte de sua visão biológica do mundo”.

Ele acrescentou que os diários da viagem de 1925 são um dos documentos mais “autênticos” do pesquisador, pois foram escritos para fins pessoais e não tinha o planejamento de publicação do material.