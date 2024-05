Morre Mestre Mosquito do Reisado aos 61 anos

Mestre Mosquito do Reisado, importante nome da cultura do Cariri, morreu aos 61 anos . A informação foi divulgada nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 27, por sua filha Aparecida Honorato. A causa do falecimento não foi divulgada.

José Antônio dos Santos, o Mestre Mosquito, nasceu em Santana do Ipanema, cidade de Alagoas, mas se mudou para Juazeiro do Norte. Importante nome da cultura do Cariri e Ceará, era idealizador do Reisado Nossa Senhora das Dores — que em dezembro se apresentou no Crato, parte da programação do XV Encontro Mestres do Mundo.