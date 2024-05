Fábio Jr. 70 anos: como foi a homenagem ao cantor na Globo

Fábio Júnior foi homenageado nessa quarta-feira, 22, no programa Som Brasil Crédito: Bob Paulino/TV Globo

A Rede Globo transmitiu o especial de 70 anos do cantor Fábio Júnior nessa quarta-feira, 22, após a novela “Renascer”. Em episódio especial do programa Som Brasil, Pedro Bial relembrou momentos importantes dos 70 anos de vida e 50 anos de carreira de Fábio. A trajetória do artista foi contada a partir de relatos inéditos, da infância aos dias atuais. Confira como foi a homenagem aos 70 anos de Fábio Júnior.

Fábio Jr. 70 anos: Pedro Bial aprofunda questões da vida do cantor

O apresentador Pedro Bial conduziu a entrevista com Fábio Júnior, aprofundando as questões da vida do artista. Sobre a sua infância, Fábio revelou que sempre teve o sonho de ser cantor, mesmo sendo desencorajado algumas vezes.